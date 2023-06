Sous-marin touristique disparu près du Titanic : comment fonctionne le Titan Sub et qu’a-t-il pu lui arriver ?

Le "Titan Sub", un petit sous-marin visitant l’épave du Titanic, a disparu. Depuis dimanche après-midi, plus de nouvelles du submersible touristique avec à son bord cinq personnes, un pilote et quatre passagers.

Les garde-côtes américains sont à sa recherche "à environ 1450 km à l’est de Cape Cod, à une profondeur d’environ 4000 mètres", ce qui complique leur travail. Il ne reste que 4 jours d’oxygène à bord.

Le Titan Sub, un sous-marin de poche à des fins touristiques

Le Titan Sub est un petit submersible exploité par la société Oceangate. Il pèse 10.000 kg, mesure 6,7 mètres de long et peut accueillir cinq personnes appelées "mission specialists" pendant 96 heures de plongée.

Le prix d’un voyage de huit jours pour voir le Titanic avec la plongée vers l’épave du paquebot à une profondeur de 3800 mètres coûte par personne 250.000 dollars.

Le départ s’est fait de Saint John’s à Terre-Neuve, au Canada, avec tout d’abord un trajet en bateau de 700 km vers la zone où a chaviré le Titanic, à 7000 km de là.

Une vidéo tournée l’an dernier par la BBC montre l’intérieur du sous-marin : pas plus grand que l’arrière d’une fourgonnette, l’intérieur est sobre, un unique hublot, et surtout l’engin n’est muni que d’un seul bouton, de mise en marche. Il est propulsé par quatre moteurs électriques et est équipé de feux, de caméras et de lasers. La navigation est intégralement contrôlée par une console de type Xbox ou PlayStation, pour aller en marche avant, arrière, à gauche, à droite…

Les ballasts sont faits de tuyaux de construction. La capsule est scellée de l’extérieur, pas moyen d’ouvrir les issues de l’intérieur… Il faut nécessairement l’intervention d’une équipe extérieure.

Qui sont les passagers ?

Le patron de la société organisatrice Oceangate, Stockton Rush, se trouverait à bord, selon la BBC qui n’a pas pu vérifier l’information, accompagné de l’explorateur français âgé de 73 ans Paul-Henry Nargeolet, qui a signalé son départ sur Facebook.

Deux Pakistanais figurent aussi parmi les passagers, le milliardaire Shahzada Dawood et son fils Suleman, selon leur famille. Consultant en management âgé de 49 ans, Shahzada Dawood serait l’une des plus grosses fortunes pakistanaises, selon le Daily Mail.

On compte aussi l’homme d’affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG de la société de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï, selon son entreprise.

Que s’est-il passé ?

Le contact avec le sous-marin a été perdu 1 heure 45 minutes après sa plongée. Pour communiquer, le Titan Sub fait appel à la technologie Starlink d’Elon Musk, sans qu’on sache si c’est là la cause de la perte de contact.

Une autre des hypothèses, invérifiable, est une panne de courant.

Le submersible avait avec lui l’équivalent de 96 heures d’oxygène à son départ à 6 heures du matin locales. Une réserve qui diminue depuis et qui pourrait être consommée plus rapidement si les passagers s’affolent.

Quelles sont les chances de le retrouver ?

Pour les équipes de secours, c’est donc une course contre la montre dans une zone isolée de l’Atlantique nord. Les espoirs sont ténus.

Si le sous-marin est descendu jusque sur le fond marin, cela rend le sauvetage encore plus difficile. L’engin peut être coincé ou caché. Le fond marin est très ondulé à cet endroit. Le Titanic lui-même repose dans un canyon marin avec beaucoup de débris autour ce qui complique l’utilisation des sonars.

Outre la profondeur, la pression y est 380 fois plus élevée qu’à la surface : aucun plongeur ne pourrait y descendre et peu d’engins submersibles pourraient le retrouver.

Dans le cas d’un problème de communication ou d’électricité, le sous-marin pourrait remonter à la surface et être repéré. Mais en cas de fuite, d’avarie à la coque, les chances de le récupérer sont nettement moindres.