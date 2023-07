Sous-louer son kot au mois d’août ? Quels sont les risques ?

Vous avez un kot ? Et vous ne l’occupez pas cet été ? Pour le rentabiliser, peut-être seriez-vous tenté de le sous-louer… Pour le mois d’août. Beaucoup d’étudiants cherchent un kot pour loger sur place pendant leur seconde session. Mais sous-louer son kot, ça peut être risqué. Voici pourquoi.

D’abord, en matière de sous-location, il faut préciser que ce qui suit concerne bien (et uniquement) les baux liés à des kots. Ce qui implique un bail d’un an, pour un logement étudiant, sans domiciliation possible dans les lieux. Un contrat qui se termine donc en août ou en septembre.

Légalement, la sous-location est possible, "pour autant que le bailleur ait marqué son accord soit exprès, soit tacite", détaille Me Jean-Rodolphe Dirix, avocat au barreau de Bruxelles et spécialisé en droit immobilier. Il s’agit donc de demander l’autorisation préalable au propriétaire (par courrier recommandé). Il a 15 jours pour donner sa réponse à Bruxelles, ou deux mois si le bien concerné se situe en Wallonie. Et s’il ne répond pas dans les temps, son silence sera considéré comme un accord tacite.

Que risque le locataire qui sous-loue ?

Cela dit, ne pas respecter cette règle ne vous exposerait pas à de grands risques sur le plan légal. Même si vous décidiez de sous-louer sans l’accord du propriétaire, et qu’il s’en rendait compte, il n’aurait que peu de temps pour entamer une procédure, puisque, précisément, le bail se termine fin août ou fin septembre. "Il ne reste plus beaucoup de temps au bailleur pour se rendre compte du manquement contractuel et ensuite pour prendre les mesures qui s’imposeraient, à savoir adresser une mise en demeure à son locataire ou demander au juge de paix la résolution du bail", admet Me Dirix.

En revanche, là où se situe le risque, c’est en cas de dégâts occasionnés par le sous-locataire. A ce moment-là, de deux choses l’une. Soit vous n’avez pas conclu de bail avec lui, et il va être compliqué de lui réclamer des indemnités (mais en revanche, vous devrez les assumer vis-à-vis du propriétaire).

Soit vous avez été prudent et vous avez fait un contrat de bail, ce qui va vous permettre de vous retourner contre lui pour les dommages occasionnés.

C’est en effet le "locataire principal qui reste responsable vis-à-vis du bailleur", voilà pourquoi il est important en cas de sous-location de réaliser "un contrat en bonne et due forme", ainsi "qu’un état des lieux intermédiaire" afin de pouvoir réclamer au sous-locataire la réparation d’éventuels dégâts.

Bref, si vous sous-louez, c’est à vos risques et périls.