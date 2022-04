Sous les tropiques, les oiseaux chanteurs prennent des couleurs.

Durant leurs expéditions tropicales, les biologistes européens Charles Darwin, Alexander von Humboldt et Alfred Russel Wallace avaient décrit cette richesse si colorée de la flore et de la faune par rapport aux espèces des latitudes septentrionales.

"Plus on approche des tropiques, plus augmentent la variété des structures, la grâce des formes et le mélange des couleurs", s'émerveillait Humboldt (1769-1859).