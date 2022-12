"Sous les figues" d’Erige Sehiri : un huis clos en pleine nature, qui interroge l’avenir des jeunes tunisiens

Il y a quelque chose de l’ordre de l’intime, d’une parole qui se libère, d’une poésie, dans ce huis clos qui s’égraine tout le long du jour. Il y a aussi le questionnement d’une jeunesse, du souci d’un avenir qui va manquer d’ouverture et d’opportunités. Quels sont leurs rêves et leurs ambitions ?

Il s’agit bien d’une fiction, même si l’on est proche du documentaire. En une journée, sous les arbres, au rythme de la cueillette des figues, des jeunes, des moins jeunes, et des femmes âgées échangent leur point de vue sur la vie, sur l’avenir, sur l’amour, et sur ce qu’ils ont déjà vécu. Ce ne sont pas des acteurs, il y a beaucoup d’improvisation dans les échanges. Mais la parole est audacieuse, juste et sans concessions.

"Sous les figues" d’Erige Sehiri, réalisatrice et scénariste Franco-Tunisienne. Une tranche de vie d’une Tunisie en milieu rural.