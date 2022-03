Sous les bombes, le patrimoine culturel de l'Ukraine menacé

"Il s’agit d’un protocole à la fois préventif et répressif", explique Benjamin Goes, président du groupe de Travail Biens Culturels au sein de la commission interministérielle du Droit Humanitaire. "Ces boucliers bleus permettent d’indiquer aux belligérants la valeur culturelle et la protection d’un bâtiment, mais aussi d’attaquer en justice ceux qui auraient ignoré ces indications". Cette protection n’est cependant pas absolue. "Si l’Ukraine décide de placer des soldats ou d’entreposer des armes dans un de ces bâtiments, la protection devient caduque", nuance-t-il.

Des discussions sont en cours pour mettre en place un "protocole renforcé" pour certains sites afin qu’ils bénéficient d’une immunité absolue. Leur destruction ou leur endommagement équivaudrait automatiquement à un crime de guerre. En échange, l’Etat ukrainien s’engage à ne pas y stocker d’armes ou d’établir de base militaire.