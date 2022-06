Sous le soleil de San Francisco en compagnie de Scott McKenzie, Faith No More ou encore Otis Redding

San Francisco surnommée 'The City by the Bay' fut fondée en 1776 par des Espagnols et nommée en l’honneur de saint François d’Assise. La ville prend son essor avec la ruée vers l’or et l’investissement des millionnaires du Nevada. Puis elle devient la cité du jeans avec Levi Strauss mais aussi le berceau de la Beat generation et voit l’industrie des hautes technologies se développer dans sa baie. Aujourd’hui, San Francisco est la ville la plus densément peuplée des États-Unis après New York. Imaginez-vous, bien installé, sur la baie de San Francisco, à observer l’eau, les alentours…