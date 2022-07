Sous le sable des Pyramides (Podcast) - Toutankhamon : 1922, la recherche de la dernière chance

C’est en 1909 que le destin réunit les deux hommes. Lord Carnarvon embauche Howard Carter pour creuser la terre. Carnarvon lui construit une maison et dépense des dizaines millions de francs pour commencer les fouilles. Alors c’est dans cette Vallée, celle des rois, celle dont on leur dit qu’il n’y plus rien à espérer et ou son prédécesseur, le célèbre archéologue Davis, a déclaré avec certitude que plus aucune tombe ne pouvait y être trouvée, qu’il vont jeter leur dévolu.

Et c’est désormais à deux que de façon obsessionnelle, acharnée, ils vont chercher celui qui dans les archives voit son nom oublié : le pharaon Toutankhamon. Howard Carter attend avec inquiétude et impatience Lord Carnarvon depuis plus de 15 jours.

Il sait que son mécène est fatigué, et mécontent de perdre son argent depuis des années dans des fouilles sans résultat. Lord Carnarvon ne peut plus suivre et il n’a plus l’intention de financer ces recherches. L'après-guerre est difficile même pour les aristocrates. Il faut à Carter toute sa force de persuasion pour que Carnavon lui accorde encore un an de subsides afin d’explorer cette ultime petite partie de la vallée. Carter veut y croire, même si jusqu’alors, les milliers de tonnes de pierres déplacées et cinq ans de travail éreintant n’ont dévoilé que quelques pots d’argile.