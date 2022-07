Sous le sable des Pyramides (Podcast) – Ramsès II : un sarcophage de bois pour le plus célèbre pharaon

Ce n’est pas la sobriété de son cercueil qui risquait de trahir son identité hors-norme : il s’agit d’un simple cercueil en bois.

Si l’on réussit à le localiser, c’est justement à cause – ou selon le point de vue, grâce – à ces pillages… ! A partir de 1870, d’exceptionnels objets égyptiens ont fait leurs apparitions sur les marchés des antiquités, au Caire mais aussi à Paris. On y trouvait papyrus, statuettes et bouts de cercueils. Pour les égyptologues, c’est l’indice qu’une nouvelle tombe royale a probablement été découverte… et qu’on tente d’écouler ses objets pillés. De fil en aiguille, on réussit à remonter la piste, jusqu’à deux frères trafiquants. L’un d’eux va finalement céder, et dévoiler la localisation de la cachette de Deir el-Bahari.

Malgré la simplicité de son cercueil, les personnes qui le découvrent ne sont pas au bout de leur surprise. Même si la momie est vieille de 3200 ans, elle se trouve dans un état de conservation exceptionnel.

Ceux qui l’extirpent de l’obscurité de sa cachette millénaire ne le savent pas encore... Le temps du débandelatage n’est pas encore venu. Pour l’instant, il faut le transporter. Et ce n’est pas une mince affaire. On décide de l’acheminer par bateau au Caire.

Nous sommes le 21 juillet 1881. Au terme d’un voyage fluvial, la momie arrive au Caire, plus précisément, à Boulaq, le port de la ville. Ceux qui l’ont déplacé de sa demeure éternelle ne sont pas des pilleurs, ce sont des professionnels, égyptologues ou spécialistes. Ils vont donc le faire passer par la douane, en toute légalité. Pourtant, au moment de le présenter devant le douanier pour régler les formalités, quelque chose semble clocher. La cargaison est prête à être déclarée… mais le volet administratif pose problème. Quelque chose coince... Que se passe-t-il ?

