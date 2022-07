Sous le sable des Pyramides (Podcast) – Néfertiti : la reine devenue grande prêtresse du dieu solaire

On a longtemps cru que Néfertiti était une étrangère, tant sa beauté paraît venue d’un autre monde. Tant elle semble être l’incarnation d’un idéal esthétique. Et l’aura qui l’entoure, ainsi que son buste retrouvé, ont soulevé et entretenu beaucoup de mystère autour d’elle. Mais Néfertiti est bien égyptienne.

Elle serait la fille d’un grand dignitaire de la cour. Et puis, elle est la Grande épouse royale du pharaon Akhenaton, l’un des derniers rois de la XVIIIe dynastie. L’un des pharaons les plus controversés de son temps. Et à ses côtés, elle fut le soleil d’Égypte… il y a plus de 3500 ans.

Mariés au crépuscule de leur adolescence, leur complicité va aller grandissante, à mesure qu’ils vont tracer un chemin bien à eux. Leur chemin, solaire et flamboyant. Ils ne dorment pas ensemble, cela ne fait pas partie des mœurs de l’époque.

Véritable déesse sur terre, incarnation de la divinité sur Terre, Néfertiti se doit d’être la plus belle. On peut imaginer qu’elle était toujours apprêtée, maquillée, en adéquation avec son statut de Grande Épouse royale.

Lors des fêtes données au Palais royal, elle adore regarder les artistes, libres comme le vent qui caresse les berges du Nil. Elle se plaît à rêver qu’elle pourrait être aussi légère qu’elles, et aussi leste. Mais elle est reine, sa destinée en est ainsi.