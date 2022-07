Sous le sable des Pyramides (Podcast) - La Pierre de Rosette : comment Champollion a déchiffré les hiéroglyphes

Thomas Young sera le premier à démontrer que les Égyptiens écrivent les noms grecs, comme celui du pharaon Ptolémée qui est célébré dans le fameux texte, phonétiquement. Mais c’est, Jean-François Champollion qui va le mieux exploiter la piste ouverte par Thomas Young. Il sera ni plus ni moins que le fondateur de l’Égyptologie moderne. En 1822, il démontrera que les mots égyptiens sont également écrits phonétiquement ce qui ouvrit définitivement la voie vers la traduction de ces caractères si particuliers. Les secrets de ces inscriptions vont enfin être révélés...

On connaît désormais l’histoire de cette grande civilisation, les noms, les visages des pharaons, les lieux où ils ont vécu, les dates importantes de leur existence sont identifiés, et plus largement la vie quotidienne à cette époque. La pierre de Rosette a tout simplement ramené à la vie l’histoire de l’Égypte antique, et par là même de l’humanité. Son déchiffrage peut être considéré comme un événement majeur dans notre connaissance d’un passé plusieurs fois millénaire même si aujourd’hui, les découvertes relatives à l’une de plus grandes civilisations qu’ait connu l’humanité sont loin d’être terminées. De nombreux trésors sont encore enfouis sous le sable des pyramides.

