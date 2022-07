Sous le sable des Pyramides (Podcast) – Imhotep : qui était l'inventeur de la pyramide à degrés ?

Alors, comment ne pas redouter ce tribunal de 42 juges qu’il faut affronter après la mort ? Comment ne pas avoir peur de leurs questions et devinettes ? De cet examen de conscience où l'on juge de la moralité et de l’éthique d’une vie ?

Alors pour abriter son roi après sa mort, cela fait des années que notre architecte philosophe cherche quelque chose de révolutionnaire, d’inédit pour que l’Histoire se souvienne de son ami le roi Djéser. Cela fait 10 ans que Imhotep travaille à son œuvre, 10 ans que s’érige, bloc après bloc, l’immense construction destinée à servir de mausolée à son ami Djéser. Cette construction ne ressemble pas à une maison de vie. Elle est plus belle, plus grande et plus ambitieuse. Cette construction n’est autre que le tombeau de Djéser, sa maison d’éternité. Et c’est une première.