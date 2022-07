Sous le sable des Pyramides (Podcast) – Héliopolis : l’histoire d’un rêve belge en Égypte

Le 27 janvier 1904, Edouard Empain né dans la petite commune de Beloeil en Hainaut, atterrit sur le sol égyptien. Il ne remerciera jamais assez le ciel de lui avoir fait découvrir l’Egypte. Car la terre des pharaons, il n’a jamais pu se la sortir de la tête. Et encore moins son envoûtante ville du Soleil.

Il se souvient d’une fameuse bataille. Cette bataille, c’était celle d’Héliopolis. Elle avait eu lieu lors de la campagne militaire française en Égypte. Le 20 mars 1800, le général Jean-Baptiste Kléber avait affronté l’armée ottomane… et remporté la victoire. Pour les troupes françaises, le bilan n’avait pas dépassé les 600 tués et blessés. En revanche, du côté turc, beaucoup de sang et de larmes avaient été versés. Plus de 8000 hommes avaient été tués, blessés et faits prisonniers.

Les Français avaient pillé le campement ottoman et fait main basse sur un butin considérable… Dès lors, tableaux et papiers peints panoramiques célébrant l’épique Bataille d’Héliopolis s’étaient multipliés. On mettait en avant les exploits de l’armée française, propulsant ainsi la région d’Héliopolis au centre de l’attention des Occidentaux. Mais l’expédition française ne ramena pas que des trophées militaires d’Egypte : des savants et des artistes avaient pris part à cette exceptionnelle aventure en terre inconnue. De ce périple est issue une monumentale publication, intitulée Description de l’Égypte. Ainsi, les Européens eurent vent d’Héliopolis et de ses vestiges.