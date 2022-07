Sous le sable des Pyramides (Podcast) – Hatchepsout : le parcours étonnant d'une reine autoproclamée pharaon

Des enfants de Thoutmosis, Hatchepsout est la plus brillante et la plus vigoureuse. Et le pharaon compte bien lui donner accès au pouvoir, d’une manière ou d’une autre, dans les limites de sa condition de femme. Il lui transmet tout ce qu’il sait, l’emmène dans ses voyages royaux, lui fait découvrir le territoire égyptien et la présente à ses hauts dignitaires. Ensuite, il la marie à son fils, Thoutmôsis II, le demi-frère d’Hatchepsout, né d’une union secondaire. Hatchepsout doit avoir alors une quinzaine d’années. Avec cette ruse, il assure la légitimité de son fils, qui n’est pas un enfant du couple royal, tout en rapprochant sa fille du trône.

Ensemble, Hatchepsout et Thoutmôsis II auront deux filles, mais pas d’héritier masculin. Après 12 ans d’un règne intense et prospère fait de conquêtes et de constructions, comme le fameux temple de Karnak, Thoutmôsis Ier, le père d’Hatchepsout, décède.

C’est donc son fils Thoutmôsis II qui lui succède comme pharaon avec, à ses côtés, Hatchepsout grande épouse royale. La voici enfin au premier plan de la vie politique de son pays. L’histoire d’Hatchepsout créera la polémique, passionnera et fascinera de bout en bout. Outre les multiples vestiges et constructions qu’elle a laissés, c’est la personnalité de cette femme et sa bataille pour gagner et défendre sa légitimité qui interpellent. Son parcours met aussi en lumière la place de la femme dans l’Egypte antique et dans la postérité qui lui est donnée.