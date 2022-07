Sous le sable des Pyramides (Podcast) – Alexandrie : comment Alexandre le Grand a bâti le plus grand port d’Égypte ?

L’avancée géographique d’Alexandre prendra fin sur les rives d’un fleuve indien. Cet assoiffé de conquêtes s’éteindra à seulement 32 ans à Babylone laissant la construction d’Alexandrie à Ptolomée et ses architectes.

Alexandre Le Grand est mort mais, à Alexandrie, les architectes et urbanistes s’affairent. Une large digue de 1200 mètres de long est construite, reliant la terre à l’île de Pharos. Deux ports sont créés, de part et d’autre de la digue. C’est qu’à l’époque, les bateaux étaient à voile, et donc soumis aux aléas du vent. Les Grecs avaient donc pour habitude de prévoir deux ports afin de permettre aux bateaux d’accoster, que le vent soufflait de l’est ou de l’ouest.

Les témoignages décrivent une ville "très belle", "tout à fait royale" voire "éternellement mémorable". Il reste à sécuriser leurs abords dangereux afin de signaler les écueils aux marins et de les guider sains et saufs jusqu’à destination, une gigantesque "tour à feu" est construite sur l’île de… Pharos. 50 ans après la fondation de la ville, le phare d’Alexandrie, est érigé à plus de 110 mètres de hauteur.

Aujourd’hui Alexandrie est une ville de 5 millions d’habitants. Elle est le principal port d’Égypte et un des plus importants de la Méditerranée. Mais ce qui marque davantage la postérité de la ville c’est son aura culturelle, via son phare, son musée et sa bibliothèque, et le brassage des populations et des héritages qu’elle a permis et favorisé.