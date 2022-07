Sous le sable des Pyramides (Podcast) – Akhenaton : le 1er pharaon à accorder de l’importance à une reine

Un matin, le frère aîné d’Aménophis IV meurt brutalement. Horus, le Dieu du Ciel, était bel et bien en colère… Les amulettes avaient dit vrai…

C’est à partir de ce moment que le destin d’Aménophis IV bascule. Il occupe désormais la place d’héritier du trône, et doit au plus vite se préparer à cette nouvelle vie. Peu de temps après, les foudres d’Horus s’abattent à nouveau sur la famille royale…

Après 38 ans de règne, le pharaon Aménophis III tire sa révérence. Alors le Dieu monte sur le trône. Un moment magique ! Des cérémonies dignes des plus grands pharaons ! Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce nouveau roi va marquer l’Égypte de son empreinte. Un jour Akhenaton a besoin d’un remède, ou plutôt d’une potion, pour augmenter sa force, sa détermination car il va annoncer un grand changement au peuple… Et il a besoin de toute son énergie.

Quelle révolution a entrepris Akhenaton ? Découvrez-le dans l’épisode 3 du podcast Sous le sable des Pyramides.

