Sous le sable des pyramides : le podcast qui dévoile les secrets des tombes et temples de l'Égypte antique

On pense tout connaître de l’Egypte antique, tant son héritage irrigue notre culture populaire. En plongeant Sous le sable des pyramides, Jean-Louis Lahaye nous embarque pour un voyage en terre plus ou moins connue. Découvrez le quotidien des artisans de la Vallée des Rois, asseyez-vous à la table des Égyptiens et parcourez les dédales obscurs des pyramides.

De la découverte laborieuse de Toutankhamon par Howard Carter à l'histoire de la mystérieuse Hatchepsout, en passant par le rêve belge d'Héliopolis, l'invention de la pyramide à degrés, le repos éternel de la momie de Ramsès II ou encore la fondation mythique d'Alexandrie, embarquez pour un voyage sonore qui vous révélera les secrets les plus profonds de l'Égypte antique. En fin de chaque épisode, une égyptologue démêle la vérité historique des faits relatés.

► Découvrez également les épisodes du podcast Sous le sable des pyramides sur Auvio.