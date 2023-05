Sous la plume de Nadine Monfils, Magritte enquête à l’abbaye de Leffe

La quiétude du cloître de l’abbaye de Leffe et ces chanoines en soutane. Voilà le décor qui a inspiré à Nadine Monfils quelques meurtres surréalistes. "J’ai eu envie de situer mon histoire ici, dans un cadre ecclésiastique, et d’y plonger Magritte qui n’était pas croyant."

Pour accompagner les héros dans leur enquête : le Frère Jean-Baptiste. Le chanoine existe bel et bien dans la vraie vie, mais le temps de 250 pages, il devient aussi personnage de roman. "Je l’ai très bien vécu !", s’amuse le chanoine Jean-Baptiste. "D’autant qu’avec Nadine, qui est devenue une amie, c’est très agréable."