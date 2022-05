Sous la loupe de Carlo: les glaces vanille des grandes surfaces

Häagen-Dazs: produits laitiers, crème, sucre, oeufs et extrait de vanille Carte d'or: produits laitiers, crème, sucre, graisse de coco, beurre, arôme de vanille épuisée (= gousse de vanille sans les graines), émulsifiants Ola: produits laitiers, huille de coco, sucre, émulsifiants et arômes 365: produits laitiers, eau, sucre, émulsifiants et arômes

​​​​​​Ola ne contient pas d'oeufs. Les mono et diglycérides d’acides gras sont ajoutés, car ils retiennent l'air. Dans Carte d'or, on trouve également des mono et diglycérides d’acides gras. 365 contient de l'eau et aussi des mono et diglycérides d’acides gras. Ce sont des émulsifiants qui forment la mousse une fois que la glace fond.