Sous la direction de Jolien D'Hoore, AG Insurance-NXGT ambitieux pour devenir WorldTour

La formation cycliste néerlandaise AG Insurance-NXGT a annoncé officiellement dimanche avoir demandé sa licence WorldTour pour l'année prochaine. Avec sa directrice Jolien D'Hoore et soutenue par Patrick Lefevere, l'équipe UCI se montre ambitieuse.

"La moitié de notre équipe U23 sera promue au sein de cette formation élite. Toutes les coureuses actuellement sur le Tour de France Femmes, Julia Börgstrom (Suè), Anya Louw (Aus), Gaia Masetti (Ita), Ilse Pluimers (P-B), Ally Wollaston (N-Z) et Lone Meertens, comme Belge, avec en plus Britt Knaven et la Néerlandaise Maud Rijnbeek seront là. Des coureuses plus âgées et d'expérience seront annoncées bientôt", explique le communiqué.

"Le fait d'avoir la moitié de notre équipe de développement U23 dans cette équipe est le témoignage de notre philosophie et de notre envie de progresser vers le sommet. Avoir trois équipes pour donner aux jeunes la possibilité de passer des juniors aux Espoirs jusqu'au niveau WorldTour est un exemple que le peloton féminin doit suivre, je trouve", a ajouté la Néerlandaise Nathascha den Ouden, la directrice générale d'AG Insurance-NXTG qui espère recevoir une licence WorldTour dans un futur proche.

Après avoir mis un terme à sa carrière l'an dernier, Jolien D'Hoore a intégré cette structure au début de l'année.