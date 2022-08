Sous la chaleur, les vaches produisent moins de lait et sont moins fécondes

Jonas Pussemier possède 65 vaches laitières à Braine-l'Alleud :" la vache laitière dit-il, c'est vraiment une formule 1 et toute petite perturbation peut se faire sentir à plus ou moins long terme" . Les températures élevées ont deux impacts majeurs : d'abord, les animaux se nourrissent moins et ils manquent d'énergie pour produire du lait; cette baisse de production peut aller jusque 3kg par jour; à l'échelle d'un troupeau, cela peut représenter une perte importante. La qualité du lait peut également s'en ressentir avec une dégradation possible du point de congélation. L'autre conséquence directe concerne la fertilité. Bruno Fauconnier, vétérinaire rural, confirme cet effet négatif : " La fécondation se fait moins bien et en général, les bovins inséminés ne sont pas gestants, il n'y pas d'embryon qui se développe." La ferme Pussemier pratique d'ailleurs des inséminations artificielles pour augmenter le potentiel génétique des bovins. En raison de leur coût, l'éleveur a décidé de les reporter pour augmenter les chances de réussite.