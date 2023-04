Sous l'effet du changement climatique, les forêts d'Europe changent progressivement de couleur.

Autrefois vertes, elles tendent désormais au marron... Depuis ces dernières années, les forêts d'Europe changent peu à peu de couleur. La cause ? Le changement climatique.

Confrontées à des épisodes intenses de sécheresse intense et des mégafeux, les forêts d'Europe sont menacées. Et cela se traduit par leur couleur, comme le démontre une cartographie élaborée par une équipe suisse de chercheurs basée à Zurich. Leurs travaux retracent l'évolution des forêts européennes à partir d'images satellites dans l'écorégion tempérée et méditerranéenne de l'Europe.