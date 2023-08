Sous l’eau, on fouille depuis 60 ans aux Grottes de Han

À côté des 400.000 touristes qui découvrent chaque année le domaine des grottes de Han, il y a des curieux d’un autre genre. Des archéologues s’installent chaque année à l’entrée de la grotte. Les pieds dans l’eau, ils ratissent le fond de la Lesse à la recherche d’objets et d’éléments expliquant le passé du site. La première fois, c’était en 1963, il y a 60 ans. Depuis, les explorations subaquatiques se poursuivent, les découvertes aussi.

Une fois leur combinaison enfilée, les plongeurs s’apprêtent à descendre à cinq mètres de profondeur. Première étape : évacuer les sédiments accumulés depuis la dernière fouille il y a un an. "On a une équipe sur le radeau qui aspire tous les sédiments, les stocke dans des seaux et nous les amène sur la terre ferme", rapporte Nemo De Clerck, responsable de l’équipe en surface. "Ensuite, on tamise les sédiments, dans l’eau et sur notre table de tri, pour dénicher les trésors archéologiques."