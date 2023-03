Sous Couverture : nos invitées nous plongent dans des récits au cœur des écoles

Ça m’a d’ailleurs fait penser à un autre roman paru au début des années 60, le seul et unique roman de l’américaine Jetta Carleton qui a été un best-seller : "Les fleurs de lune".



On est en immersion totale dans la campagne du Missouri, on vit et on grandit auprès des quatre filles des fermiers Soames qui vont connaître des existences aussi variées que tragiques.

On suit Jessica qui fuit cette vie faite de purin et de traditions à l’aube de ses dix-huit ans, événement dont les trois autres ne se remettront jamais vraiment, Léonie qui tombe amoureuse du mauvais garçon, Mary-Jo qui veut faire carrière dans la grosse pomme à New-York et pour finir la petite dernière, Mathy, enfant sauvage et enracinée.