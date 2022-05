Sous Bruxelles : 9 kilomètres en kayak sur la Senne

C’est une traversée de Bruxelles qui se mérite ! Pagayer dans le noir pendant 9 kilomètres sur la Senne, cette rivière invisible qui coule 6 mètres sous la ville. Vous ne l’avez jamais vue ? C’est normal ! La Senne est entièrement bétonnée et recouverte sur la quasi-totalité de son parcours. Pieter Elsen et trois autres militants de l’Asbl Canal It Up ont donc voulu montrer à quoi ressemble la Senne et pour cela ils ont demandé (et obtenu de Vivaqua) de pouvoir pagayer sur 9 des 14 kilomètres de son parcours bruxellois. Première étape : faire déposer, à l’aide d’une grue, les quatre kayaks à un des rares endroits accessibles, quelque part derrière la gare du Midi. Premier constat : le niveau de l’eau est très bas (une cinquantaine de centimètres) et le courant assez fort.