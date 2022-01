Souriez, vous êtes filmés... par la Chine ?

Sécuriser la télésurveillance

Pour ceux qui ont acheté ces caméras, comment savoir si elles renvoient des données à leurs fabricants ? Pour Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la Police fédérale, c’est impossible à affirmer. Cependant, une chose est sûre, il ne faut pas les utiliser sans un minimum de précaution : "le problème c’est que lorsqu’on va installer la caméra, généralement une caméra sans fil, on va la connecter au point Wi-Fi de la maison et on va prendre les identifiants et mots de passe qui sont fournis, à l’origine par le fabricant. Le conseil à donner, c’est de modifier cet identifiant et ce mot de passe et peut-être, d’utiliser un point Wi-Fi dédié à la caméra, de manière que les données ne soient pas, du coup, partagées. "

Le risque serait plus grand quand on consulte les images à distance : " si on veut pouvoir consulter les images à distance, on va devoir éventuellement se connecter à une plateforme qui est proposée par le fabricant. Donc on se crée un compte, à ce moment-là, et donc on associe les informations de la caméra" à ses données personnelles.

Sur internet, certains sites diffusent des images de télésurveillance enregistrées par des caméras mal protégées.