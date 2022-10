Sources d’inspirations intarissables, ce sont les Muses du Rock !

Spéciale MuseS, lorsque de grandes femmes ont inspiré aux plus grands les plus belles chansons. Retour sur ces ladies qui ont su insuffler le génie créateur !

Leonard Cohen s’installe en 1960 sur l’île d’Hydra en Grèce, où il fait la connaissance de l’auteur norvégien Axel Jensen et surtout celle de sa femme, Marianne Ihlen. Cohen et Marianne s’aimeront plusieurs années. C’est une photo d’elle que l’on retrouve au verso de son album ''Songs From a Room'', elle apparaît vêtue d’une simple serviette. Morte quelques semaines avant Leonard Cohen, elle est restée son amie la plus proche malgré leur séparation. Elle lui a inspiré une de ses plus belles chansons ; ''So Long, Marianne''.