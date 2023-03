Soupçons de trafic d’êtres humains dans le secteur de la transformation de la viande

Plusieurs entreprises actives dans le secteur de la transformation de la viande ont été perquisitionnées cette semaine dans le cadre d’une enquête relative à un trafic d’êtres humains et d’infractions à la législation sociale, indique vendredi l’auditorat du travail de Gand. Un suspect a également été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

La police et divers services d’inspection enquêtent sur d’éventuels faits de traite des êtres humains et d’infractions aux lois sociales dans le secteur de la transformation de la viande. Des perquisitions ont visé ainsi plusieurs entreprises du secteur de la transformation de la viande notamment en Flandre occidentale, dans le Limbourg et dans la région anversoise.

Le résultat des perquisitions n’est pas encore connu mais un suspect a été déféré devant le juge d’instruction qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt. L’intéressé comparaîtra mardi devant la chambre du conseil qui décidera de son maintien ou non en détention.