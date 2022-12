Soupçons de corruption au Parlement européen : plus d'un million et demi d'euros saisis au total par la police fédérale (photo)

Plus d’un million et demi d’euros. Rassemblés en une photo de la police judiciaire fédérale. C’est le résultat des saisies opérées vendredi dans l’opération anticorruption touchant des membres et des proches du Parlement européen.

Le parquet fédéral indiquait hier que 600.000 euros avaient été retrouvés au domicile de l’un des suspects, plusieurs centaines de milliers d’euros dans une valise saisie dans une chambre d’un hôtel bruxellois et 150.000 euros environ dans un appartement appartenant à un député européen.