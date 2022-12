Quatre personnes sont actuellement sous mandat d'arrêt, parmi lesquelles l'eurodéputée grecque Eva Kaili. Plus d'un million et demi d'euros en argent liquide aurait été découvert durant les perquisitions, chez elle, auprès de son père venu lui rendre visite, chez son compagnon (collaborateur d'un eurodéputé), ainsi que chez un ancien eurodéputé, Pier Antonio Panzeri, révèle la presse mardi.

Un débat sur les "soupçons de corruption de la part du Qatar" et la "nécessité, plus largement, de transparence et de responsabilité au sein des institutions européennes" a lieu ce mardi après-midi à Strasbourg, où se rassemblent justement les eurodéputés en plénière cette semaine.