Soumont : interdiction du nourrissage du gibier suite à une surpopulation

Les chasseurs jugent que l’interdiction de nourrir sur terrains privés est une violation de propriété, qui risque de simplement déplacer le problème.

Les chasseurs vont avoir de plus en plus de difficultés à remplir leurs obligations de plan de tir.

"Non seulement les animaux vont sortir dans les plaines, explique William Reyntiens, président du comité cynégétique Spa-Stavelot-Stoumont, mais les chasseurs vont avoir de plus en plus de difficultés à trouver des animaux et donc à remplir leurs obligations de plan de tir".

Pour le conseil cynégétique, la commune est sortie de ses compétences. Il s’étonne aussi que, pour valider cette mesure, elle ait sollicité la ministre wallonne de l’environnement et non le ministre de la chasse… "C’est une compétence du cabinet de Monsieur Borsu, qui est justement en train de modifier cette loi" commente William Reyntiens. Ce que le ministre confirme. Il n’apprécie pas d’avoir été contourné.

Commune, chasseurs et région veulent avancer. Reste à s’accorder.