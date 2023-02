Soumonces à La Louvière : la sécurité au centre de l’attention

À l’arrière du groupe, un second signaleur ferme la marche. Mais ce n’est pas tout. Un véhicule roule doucement à bonne distance du groupe. C’est la chose la plus importante qui ait évolué, cette année, en termes de sécurité, explique Dominique De Potter, président de l’amicale des sociétés de gilles de La Louvière : "la ville a exigé que chaque ramassage soit suivi par un véhicule doté d’un gyrophare orange. C’est d’ailleurs la ville qui les a fournis aux différentes sociétés. Je ne vois pas comment on pourrait encore faire plus. À chaque sortie, évidemment, nous pensons au drame de Strépy, mais je pense que ça n’arrivera plus. J’espère de tout mon cœur que ça n’arrivera plus nulle part".