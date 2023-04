Soumagne : la guerre en Ukraine multiplie les commandes de roquettes de Thales

C’est une conséquence de la guerre en Ukraine. Comme l’Otan et l’armée ukrainienne ont besoin de plus de munitions, les industries d’armement reçoivent davantage de commandes. La société Thales fabrique des roquettes à Soumagne, sur le site de l’ancien fort d’Evegnée. L’entreprise, qui est le leader européen dans le domaine souhaite faire renouveler son permis et étendre ses lignes d’assemblage.

"Nous devons multiplier nos chaînes d’assemblage" confirme Alain Quevrin, le directeur général de Thales Belgium. "Nous avons plusieurs idées d’investissement sur nos sites d’Herstal et de Soumagne. Nous revoyons nos schémas de production".

Ce que produit Thales au fort d’Evegnée, ce sont des roquettes air-sol et sol-sol, calibre 70 mm. Soit guidées par laser, soit non guidées. Les militaires peuvent s’en servir de plusieurs façons. "La première, c’est de saturer un terrain. Vous êtes sur un hélicoptère, à cinq kilomètres et vous 'arrosez' le périmètre d’un terrain de football, ce qui permet de protéger vos troupes. L’autre possibilité, ce sont des tirs de précision métrique et là on utilisera notre roquette laser qui permet jusqu’à une distance de sept kilomètres d’atteindre la cible avec une tolérance d’erreur d’un mètre".

A cause de l’épidémie de covid, certains sous-traitants de Thales n’existent plus. Thales assemble donc désormais elle-même plus de sous-ensembles de ses roquettes. La demande de permis évoque un ajout de fabrication et annonce une modification des capacités de stockage. Entre 10 et 25 personnes travaillent selon les besoins sur le site d’Evegnée. L’enquête publique pour le renouvellement du permis se clôture le 23 mai prochain.