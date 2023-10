"Souligner le caractère", "souffrir et combattre ensemble", "beaucoup de fierté": les Diables rassurants après la qualification face à l’Autriche

Jérémy Doku, assez logiquement élu homme du match, se voulait rassurant dans son analyse à chaud : "C’était un match plein, c’était un match très difficile. On a mené 3-0, ils ont pu revenir. On est resté ensemble, on a montré qu’on avait la mentalité, à dix contre onze. Même si je trouve qu’il n’y a pas carton rouge. Mais je pense qu’on a vraiment montré qu’on mérite d’être là. On a bien joué, je suis content. On a marqué de beaux buts. On a atteint notre objectif, aller à l’Euro, maintenant le but est de bien récupérer et de gagner contre la Suède."

Le joueur de Manchester City a vu d’un bon œil le changement de système opéré par le sélectionneur : "Je pense qu’on avait bien préparé le match, mais on était un peu trop bas. Après on a fait quelques changements, qui nous ont permis de jouer plus haut. D’aller les presser haut. On a directement vu qu’ils ont eu des difficultés à par rapport à ça. Je pense que c’était bien.

Une équipe coupée en deux ? "Oui c’est vrai, surtout en première mi-temps. C’est pour ça que je demandais à Arthur Theate de me donner la balle, comme ça, je revenais plus bas et je ressortais avec la balle. Quand il y a de l’espace j’aime bien faire ça et je pense que ça a été une réussite aujourd’hui."

Le secteur qui n’inquiète pas, c’est bien l’attaque, avec une qualité individuelle assez impressionnante : "On a beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Il faut juste l’exprimer, aujourd’hui ça a été bien. On s’entraîne sur ça, tout le monde a été au top, tout le monde a été performant. Je suis content pour les buteurs."