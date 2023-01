Soulier d’Or : Qui pour concurrencer Simon Mignolet ?

Et pour contester le sacre annoncé de Simon Mignolet qui d’autres que les St-Gillois ? Ils constituent en tout cas un trait d’Union entre les deux tours de scrutin. La formation bruxelloise a été bonne la saison dernière mais aussi cette saison. C’est évidemment un argument de choix. On pense notamment à Teddy Teuma qui devrait récolter pas mal de points lors des 2 tours et même peut-être remporté le plus de votes du 2e tour. Casper Nielsen lui peut jouer sur les 2 tableaux, celui de l’incroyable campagne de l’Union la saison dernière et de l’incroyable campagne de Bruges en Ligue des Champions à l’automne 2022. Ces 2 là ne seront sans doute pas loin du portier du Jan Breydel. Et quelques votants pourraient même les situer plus haut que Mignolet dans leur hiérarchie.

D’autres comme Van Zeir ou Undav seront logiquement défavorisés par le mode de scrutin. Undav n’est plus là et Van Zeir a été moins présent.

Les bons résultats de Genk cette saison pourraient aussi avantager Mignolet et fragmenter les votes destinés à Teuma au 2e tour. Trésor, Heynen, Onuhachu, El Khannouss notamment vont recueillir des suffrages. Tout comme les anversois Janssens et Alderweireld qui ont la cote au nord du Pays.