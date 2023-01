Soulier d’or féminin : quelle Red Flame pour succéder à Janice Cayman ?

Julie Biesmans (28 ans, PSV)

La joueuse du PSV a franchi la barre des 100 caps chez les Red Flames à l’occasion du match amical contre la Slovaquie en novembre. Julie Biesmans ne fait pas de vagues, mais calme les tempêtes dans l’entrejeu belge qu’elle régule du haut de son expérience acquise notamment dans l’un des clubs les plus réguliers du championnat néerlandais. Récupératrice infatigable, elle est aussi précieuse quand les entraîneurs font appel à elle en défense centrale.

Janice Cayman (34 ans, Lyon)

Gagnante du Soulier d’or féminin en 2017 et 2021 et recordwoman du nombre de caps avec les Red Flames (132 caps en 135 sélections), Janice Cayman a remporté sa deuxième Champions League avec Lyon en mai. Plus régulièrement utilisée par sa coach Sonia Bompastor dans la défense de l’OL ces derniers mois mais "multifonction" sur le terrain avec les Red Flames, elle a marqué le but belge contre la France à l’Euro. Infatigable et toujours aussi volontaire, elle pourrait peut-être se replacer aussi dans un rôle plus défensif à l’avenir en équipe nationale.

Tine De Caigny (25 ans, Hoffenheim)

La gagnante du Soulier d’or 2020 (quand elle empilait les buts à Anderlecht) a vécu une année 2022 plus délicate, même si elle a tout doucement pris ses marques en Bundesliga féminine et joué les groupes de la Champions League avec Hoffenheim. Tine De Caigny a parfois semblé à côté de ses crampons avec l’équipe nationale, mais elle a marqué le but historique contre l’Italie, celui qui a envoyé les Red Flames en quart de finale de l’Euro cet été.

Laura De Neve (28 ans, Anderlecht)

Capitaine d’un Anderlecht qui a réalisé le doublé Coupe-Championnat en 2022, Laura De Neve a aussi disputé un Euro plutôt costaud, allant jusqu’à impressionner certains médias étrangers qui n’ont pas hésité à la cocher dans la liste des meilleures défenseuses centrales du premier tour. Mais les blessures l’ont (trop) souvent contrariée.

Hannah Eurlings (20 ans, OHL)

L’une des pépites de Louvain, elle était inconsolable quand le titre a échappé aux Louvanistes au printemps 2022. Complice de Tessa Wullaert en dehors du terrain, nul doute qu’Hannah Eurlings apprend aussi un maximum au contact de la capitaine de l’équipe national sur le terrain également quand Ives Serneels les associe. Il lui manque encore un peu de confiance pour choisir et réaliser le dernier geste face au but mais elle a clairement pris ses marques chez les Flames au cours des derniers mois.