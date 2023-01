Soulagement pour la famille Yusufi à Grez-Doiceau : après des années de procédure, elle vient d’obtenir sa régularisation

Arrivée en Belgique en 2015, la famille Yusufi, d’origine afghane, vient d’obtenir sa régularisation au terme d’une longue bataille juridique. La nouvelle lui a été communiquée vendredi matin et s’est répandue comme une trainée de poudre à Grez-Doiceau, où les Yusufi sont installés et où ils ont toujours bénéficié d’un important soutien, tant de la part des habitants que des autorités communales et de l’administration.

Dans un message publié sur Facebook, Hussain Yusufi, l’aîné des fils, 23 ans, a exprimé ses remerciements et le soulagement de sa famille.