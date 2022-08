Soulagement pour Julien Moncet, patron de Hyundai : "On avait le moral dans les chaussettes, on avait besoin de positif"

Patron conquis et soulagé, quel discours Moncet va-t-il faire à ses troupes en ce dimanche soir victorieux ? "On avait besoin d’avoir du positif. On est venu avec le moral dans les chaussettes en étant conscients de nos performances, on avait été très déçus de l’Estonie. C’est un résultat qui va faire du bien. Je pense qu’à Ypres on a de bonnes chances, Thierry c’est son jardin. On sait qu’on peut gagner. Ce serait la 3e fois cette année. Une fois ça peut être un hasard, deux fois c’est plus intéressant, pourquoi pas la 3e fois à Ypres ? sourit Moncet.