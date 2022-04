Soulagement pour Goffin à Marrakech : en mode remontada, le Belge s’offre son premier titre ATP depuis plus d’un an

Mais là où il aurait sans doute baissé les bras il y a quelques semaines, Goffin n’abdique pas. Et le tournant de ce match renversant survient quelques minutes plus tard. Mené 0-2, le Belge se rebiffe en empochant facilement son jeu de service avant de double-breaker un adversaire qui se voyait peut-être trop beau, trop vite. De 0-2, on passe à 4-2 en faveur du Belge. La machine est lancée et le jeu de Goffin se déride enfin. Au meilleur des moments. Malgré quelques soubresauts adverses, il empoche la 2e manche : 6-3.

Mieux en jambes mais bien pris en tenaille par un adversaire qui n’abdique pas, Goffin confirme dans un 3e set plus indécis. Au terme d’un joli combat, il empoche (difficilement) son service et s’envole à 4-2. Malgré un baroud d’honneur de Molcan, Goffin tient son rang et ne lâche plus sa maigre avance au marquoir. Après un dernier break pour la forme, il peut enfin exulter et lever les bras au ciel. Le sourire reste timide mais l’essentiel est ailleurs : au terme d’une semaine globalement placée sous le signe de la remontada, il empoche son premier titre depuis février 2021. Le soulagement doit être immense. Reste désormais à confirmer. Il en est capable, à lui de le prouver.