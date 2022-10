Soulagement chez les Mauves : Anderlecht se fait (très) peur à Malines mais émerge grâce à Stroeykens

Mais comme pour prouver que l’édifice bruxellois reste malgré tout fragile et que Felice Mazzu marche sur des œufs depuis quelques temps, Malines a calmé tout un stade en repartant de l’avant et en s’offrant une ribambelle de grosses occasions en quelques minutes, dont un poteau.

Au final, heureusement pour les Mauves, le couperet n’est jamais tombé. Et Mario Stroyekens, encore lui, a émergé d’une jungle de jambes malinoises pour pousser le ballon au fond et offrir une avance presque inespérée aux Mauves après 67 minutes.

Un but, libérateur, immédiatement suivi du goal du K.O, signé Fabio Silva. Dos au mur pendant de longues minutes, Anderlecht s’est donc réveillé à temps, sauvé par un gamin de 18 ans à peine et par son buteur maison, stérile depuis plus d’un mois.

Au forceps, Anderlecht arrache donc sa 5e victoire de la saison. Felice Mazzu peut souffler. La crise couve toujours, certes, mais cette victoire lui laisse un peu de répit. Symboliquement d’ailleurs, c’est avec Stroeykens et sans Hoedt que les Mauves ont fait la différence. Reste désormais à faire le plus dur : confirmer et enchaîner à West Ham jeudi et contre Bruges… le week-end prochain.