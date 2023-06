Soul et R’n’B : Gene Chandler et Barbara Acklin ''Will I Find Love'' sur le label Brunswick

Incursion dans le catalogue du label centenaire Brunswick, qui, à l’aube des 50’s va devenir un poids lourd de la Soul et du R’n’B.

Le label Brunswick, firme plus que centenaire, fondée en 1916, construisait à l’origine des pianos mécaniques et des phonographes. Dès les années 20, Brunswick adopte le format 78 tours, et signe des contrats d’exclusivité avec des orchestres de danse, presse également des disques de musique classique, et produit également, via sa filiale Vocalion, des disques destinés au public afro-américain. La Grande Dépression sera fatale à Brunswick Records, et le catalogue tombe dans le giron de plusieurs firmes comme CBS ou Decca. À l’aube des années 50, Brunswick refait surface, et commence à s’intéresser au rock’n’roll et au rythm and blues. C’est l’arrivée d’artistes comme Buddy Holly et Jackie Wilson. Et c’est d’ailleurs l’agent de Jackie Wilson qui prend la direction du label en 1960.