Soudan : une poignée de passionnés au secours des lions

Mais tous ces félins sont autant de bouches à nourrir, rappelle Othmane Salih, le fondateur de la réserve, qui est personnellement allé chercher tous les lions en captivité du Soudan : au zoo de Khartoum comme chez des particuliers.

Aujourd'hui, il lutte tous les jours et met souvent la main à la poche, comme tous ses bénévoles, pour acheter plus de 100 kilos de viande par jour à ses pensionnaires. "Nous avons des donateurs au Soudan et à l'étranger mais ça ne suffit pas", dit-il, surtout que "ni le gouvernement ni les entreprises que nous avons contactés n'ont accepté de nous aider".

Car dans un pays où un habitant sur trois dépend de l'aide humanitaire, lever des fonds pour s'occuper d'animaux est une gageure.

"Il y a beaucoup de Soudanais qui ont faim, donc toute l'aide va pour eux, ils sont la priorité et c'est normal", affirme M. Salih.

Alors, il s'appuie sur des bons Samaritains: "Chaque semaine, des vétérinaires bénévoles viennent pour des consultations de routine", dit-il. Et, "tous les six mois, des vétérinaires de l'ONG Four Paws viennent de l'étranger pour procéder à des opérations et former notre équipe".

De quoi alimenter les rêves d'Othmane et des autres dans un pays où la biodiversité a fondu sous les coups de boutoir des groupes armés et autres chercheurs d'or ou de pétrole. "Peut-être qu'un jour, on pourra aussi accueillir des éléphants, des girafes, des zèbres, tous ces animaux qui ont disparu au Soudan", imagine déjà, dans un sourire, M. Salih.