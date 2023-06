Soudan : nouvelles explosions qui font "trembler les murs des maisons"

Les habitants de Khartoum se sont de nouveau réveillés au son des tirs et des explosions jeudi, plus de deux mois après le début de la guerre au Soudan entre l’armée et les paramilitaires qui s’accusent mutuellement de violations à l’encontre des civils.

La violence des explosions fait "trembler les murs des maisons", ont indiqué des témoins à l’AFP, évoquant des "tirs d’artillerie" dans l’est de la capitale et des "tirs à l’artillerie lourde" provenant des casernes de l’armée dans la banlieue nord.

Après un court répit à la faveur d’une trêve de 72 heures, les combats ont repris mercredi matin et les deux camps se sont une nouvelle fois accusés mutuellement de commettre des violations à l’encontre des civils.

Les combats se concentrent également au Darfour, une vaste région frontalière du Tchad déjà meurtrie par une guerre civile dans les années 2000 et théâtre des violences les plus meurtrières.

Le conflit oppose depuis le 15 avril l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo. Autrefois alliés, les deux généraux se disputent désormais le pouvoir et semblent déterminés à l’obtenir par les armes.

Leur guerre a plongé le pays dans le chaos, a fait plus de 2.000 morts selon l’ONG ACLED et a forcé plus de deux millions et demi de personnes à quitter leur foyer. Ces dernières sont désormais déplacées à l’intérieur du Soudan ou réfugiées dans les pays voisins, selon l’ONU.

L’armée accuse les FSR d’avoir "profité de la trêve pour mobiliser ses forces et de commettre plusieurs violations contre des civils". Les forces paramilitaires accusent elles l’armée d’avoir "fabriqué une fausse vidéo" mettant en scène "un viol" qu’elle a imputé aux FSR.