Soudan : mobilisation antiputsch pour une date anniversaire sous haute tension

Le 25 octobre 2021, alors qu’approchait l’échéance de la remise du pouvoir alors partagé entre civils et militaires, aux seuls civils, le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, a brutalement refermé la parenthèse démocratique.

Après un putsch, le Soudan n’a cessé de s’enfoncer un peu plus dans le marasme politique et surtout économique, car la communauté internationale a cessé toute aide depuis lors.

Ce n’est plus désormais le conflit entre civils et militaires qui maintient le Soudan dans l’impasse mais la rivalité entre le général Burhane et son second, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des ex-miliciens de la guerre du Darfour désormais regroupés dans les FSR.