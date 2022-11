Soudan : les manifestations contre le pouvoir font un mort

Un manifestant a été tué jeudi dans la banlieue de Khartoum "d’une balle tirée par les forces de sécurité", selon des médecins, à la suite de la mobilisation de centaines de personnes contre le coup d’Etat du général Abdel Fattah al-Burhane.

Ce décès survenu à Omdourman, une banlieue au nord-ouest de Khartoum, porte à 120 le bilan d’un an de répression établi par un syndicat de médecins pro-démocratie.

Le manifestant, qui n’a pas été identifié, a succombé à ses blessures après avoir été "touché à l’abdomen par une balle tirée par les forces de sécurité", a indiqué la même source.

Jeudi, les forces de sécurité ont également tiré des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes contre les manifestants, a constaté un journaliste de l’AFP. Ce décès est le premier depuis celui d’un manifestant renversé par un véhicule militaire lors de manifestations marquant le premier anniversaire du putsch qui a plongé le pays dans la crise.

Le 25 octobre 2021, le chef de l’armée limogeait les membres civils du gouvernement supposé mener le pays vers la démocratie après 30 ans de dictature d’Omar el-Béchir, démis par l’armée sous la pression de la rue en 2019.

Depuis un an, le Soudan, l’un des pays les plus pauvres au monde, ne cesse de s’enfoncer dans la crise politique et économique.