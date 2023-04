Soudan : les habitants de Khartoum redoutent une intensification des combats après l’évacuation des étrangers

Les combats meurtriers qui font rage depuis plus d’une semaine au Soudan ont contraint plusieurs capitales européennes et Washington à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique.

Tirs et explosions ont encore secoué dimanche Khartoum. Les violences, principalement dans la capitale et au Darfour, dans l’Ouest, ont fait plus de 420 morts et 3700 blessés, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Deux avions militaires français transportant 200 personnes de différentes nationalités ont atterri à Djibouti. L’Egypte, grand voisin du nord, a quant à elle annoncé l’évacuation "par voie terrestre de 436 ressortissants". Les violences ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d’autres États du Soudan, vers le Tchad et l’Egypte.