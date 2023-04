Soudan : les combats se poursuivent malgré une prolongation de la trêve

Les combats au Soudan se poursuivent vendredi à Khartoum et surtout dans la région du Darfour, malgré une prolongation de la trêve conclue entre l'armée et les paramilitaires qui se livrent une guerre ayant fait plus de 500 morts en près de deux semaines.

Peu avant l'expiration à minuit (22H00 GMT) d'un cessez-le-feu de trois jours qui n'a quasiment jamais été respecté par les deux camps, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", ont annoncé avoir approuvé une prolongation de la trêve pour 72 heures.

Dans un communiqué commun diffusé à Washington, les membres du "Quad" sur le Soudan (Arabie Saoudite, Emirats, Royaume-Uni et Etats-Unis), ainsi que l'Union africaine et l'ONU, ont jugé "bienvenue" cette prolongation du cessez-le-feu et appelé à "sa pleine mise en oeuvre" et "à un accès humanitaire sans entrave".

Mais depuis le début du conflit le 15 avril qui a fait également des milliers de blessés, la capitale Khartoum a été bombardée tous les jours par les avions de l'armée et l'artillerie lourde des paramilitaires. D'autres villes ont été touchées par les combats, en particulier dans la région du Darfour (ouest) à la frontière avec le Tchad.