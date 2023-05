Soudan : les combats font toujours rage à Khartoum malgré l’entrée en vigueur d’une nouvelle trêve

Des combats résonnent dans Khartoum lundi soir malgré l’entrée en vigueur officielle de la trêve d’une semaine entre l’armée et les paramilitaires censée laisser passer civils et aide humanitaire au Soudan.

Depuis le 15 avril, la guerre entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo a fait un millier de morts et plus d’un million de déplacés et réfugiés.

Les combats faiblissent habituellement la nuit, mais lundi soir, après l’entrée en vigueur officielle de la trêve à19H45 GMT, des habitants de la banlieue nord-est de Khartoum ont rapporté des affrontements à l’AFP.

Et dans le sud de la capitale soudanaise, des habitants ont dit avoir "entendu des frappes aériennes après l’heure prévue de la trêve".