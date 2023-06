Soudan : le pays sombre "dans la mort et la destruction" à une vitesse "sans précédent", s’alarme l’ONU

"La situation au Darfour et à Khartoum est catastrophique. Les combats font rage avec des personnes attaquées chez elles et dans la rue", a déclaré Antonio Guterres. "Avant que ce conflit n’éclate, le Soudan était déjà aux prises avec une crise humanitaire. Cela s’est maintenant transformé en une catastrophe affectant plus de la moitié de la population du pays… il est crucial d’empêcher la situation de se détériorer davantage".

Le secrétaire général a estimé que le seul moyen de mettre fin à la crise était de revenir à la paix et de rétablir un régime civil.