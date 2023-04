Soudan : le chef de l'ONU appelle à la cessation "immédiate des hostilités"

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé lundi les deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir au Soudan à "cesser immédiatement les hostilités" au troisième jour de combats meurtriers.

"Je condamne fermement le déclenchement des combats qui ont lieu au Soudan et appelle les dirigeants des forces armées du Soudan et des Forces de soutien rapide à cesser immédiatement les hostilités, restaurer le calme et commencer un dialogue pour résoudre la crise", a-t-il déclaré.

Le conflit était latent depuis des semaines entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays, et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des Forces de soutien rapide (FSR), qui avaient évincé ensemble les civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021.