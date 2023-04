Soudan : l'ONU craint que le conflit se propage à "toute la région" et annonce que son émissaire restera sur place

Les violences au Soudan risquent d'"envahir toute la région et au-delà", a mis en garde lundi le secrétaire général de l'ONU, réclamant une nouvelle fois un cessez-le-feu pour "éloigner le Soudan du précipice", alors que neuf jours de combats ont déjà fait plus de 420 morts.

"La violence doit cesser. Elle pose un risque d'embrasement au Soudan qui pourrait envahir toute la région et au-delà", a déclaré Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité, soulignant que l'ONU poursuivait ses efforts "avec ses partenaires pour assurer un arrêt permanent des combats aussi vite que possible".

En collaboration avec les organisations humanitaires sur le terrain, "nous reconfigurons notre présence au Soudan pour nous permettre de continuer à soutenir le peuple soudanais", a-t-il ajouté. "Soyons clair: les Nations unis ne quittent pas le Soudan", a-t-il insisté.

Plus tôt dans la journée, l'ONU a annoncé que son émissaire au Soudan, Volker Perthes, restait dans le pays, tandis que des centaines de ses employés avaient été évacués à Port-Soudan, sur la côte épargnée par les violences.

En outre, "43 personnels internationaux et 29 membres d'ONG internationales ont été évacués d'El-Geneina et de Zalingei", deux chefs-lieux du Darfour, la région la plus touchée par les combats avec Khartoum, "vers le Tchad" voisin, détaille le communiqué de la mission de l'ONU au Soudan.